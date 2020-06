Bevor Sie sich dafür entscheiden, sich bei NEU.DE anzumelden, möchten Sie wissen, ob Sie überhaupt zur Zielgruppe gehören? Die Frage ist verständlich, immerhin gibt es auch Plattformen, die sich an bestimmte Kunden richten, wie Akademiker. NEU.DE agiert jedoch als ganz klassische Partnervermittlung und spricht dabei eine besonders große Zielgruppe an. Jung und Alt treffen aufeinander. Durch die Möglichkeit, bei der Suche nach einem möglichen Partner aus zahlreichen Kriterien wählen zu können, bekommen Sie nur die Nutzer angezeigt, die diese Kriterien auch erfüllen. Dafür arbeitet NEU.DE mit einem Persönlichkeitstest. Wichtig ist es, dass Sie bei diesem Test ehrliche Antworten geben. Nur so können Sie auch profitieren. Natürlich ist es nicht gesagt, dass Sie wirklich Ihre große Liebe über NEU.DE finden. Sind Sie jedoch offen, neue Menschen kennenzulernen, dann sind Sie beim Anbieter sehr gut aufgehoben und können mit einem NEU.DE-Gutschein sogar günstiger durchstarten.