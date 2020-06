1969 hat als alles mit einem Fashion Store in Großbritannien angefangen. Heute gehört New Look zu einer der führenden Marken mit 519 Stores allein Irland und in den UK. Ab sofort haben Sie die Möglichkeit, sich die heißen Outfits und Looks dieses Labels nach Hause zu holen. Der Versand erfolgt in 66 Länder und geht regelmäßig mit einem hohen Preisnachlass einher. Allein über Facebook folgen 5 Millionen Fans New Look. Sichern Sie sich die aktuellen New Look Gutscheine und passend für jeden Anlass ein exklusives Outfit zu finden. Online finden Sie die neuesten Kollektionen der Saison.