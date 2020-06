NEW ONE richtet sich mit dem sorgfältig zusammengestellten Sortiment an Schmuckliebhaber mit Sinn für Individualität und Ästhetik. Die Marke NEW ONE ist aus dem renommierten Juwelier Schullin entstanden. NEW ONE definiert sich selbst als lebendig, originell und leidenschaftlich und möchte mit den Kollektionen eine Symbiose aus Innovation, Stil und Werten bieten. Neben dem offiziellen Onlineshop, betreibt die Marke auch eigene Stores in Wien, Graz und Salzburg. Möchten Sie einen lieben Menschen mit einem Schmuckstück von NEW ONE überraschen, sind sich aber nicht sicher, auf welches die Wahl fallen soll, können Sie sich auch für einen Geschenkgutschein entscheiden, den Sie bequem im Onlineshop bestellen können.