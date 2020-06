Ich wollte mir schon immer mal New York ansehen, denn meine Arbeitskollegen schwärmten von ihren Urlauben im Big Apple. Also buchte ich auch eine Reise und erzählte im Büro davon, dass ich bald ebenfalls nach New York fliegen würde. Auf die Frage, ob ich denn auch den New York Pass gebucht habe, antwortete ich mit Nein. Denn das sagte mir gar nichts. Mein Arbeitskollege Udo erzählte mir dann, dass sein erster Besuch in New York daraus bestand, die meiste Zeit über in Schlangen anzustehen, um endlich die Sehenswürdigkeiten zu Gesicht zu bekommen.

Als mein Kollege dann bei seinem nächsten Trip in die USA den New York Pass dazu buchte, konnte er seinen Urlaub viel besser genießen. Bei vielen Attraktionen konnte er einfach die Schlange umgehen. Darüber hinaus durfte er kostenlos ins Empire State Building, um von dort aus ganz New York von hoch oben zu betrachten. Außerdem sparte er jede Menge Geld bei einigen der anderen Attraktionen, da Rabatte schon im New York Pass enthalten waren. Besonders wichtig fand er aber die Hop-on/Hop-off-Bustour. Mit dieser müsste ich mich nicht mehr selbst nach Methoden umsehen, wie ich von A nach B kommen könnte. Denn Taxifahrten in New York sind teuer und mit dem Bus kommt man genauso gut zum Ziel und kann diesen problemlos mit dem Pass nutzen.

Also schaute ich mich noch auf der Website des New York Pass um und buchte diesen dazu. Das Angebot hörte sich einfach zu gut an. Günstig war der Pass auch. Mein erster Trip nach New York war dadurch extrem entspannt. Ich war froh, diesen Tipp von meinem Kollegen bekommen zu haben.

