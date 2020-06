Die Wedding-Party meiner besten Freundin stand ins Haus. In meinem Kleiderschrank herrschte gähnende Leere, zumindest, was Kleider für einen festlichen Anlass betraf. Nachdem ich wochenlang erfolglos durch die Einkaufscenter in der Umgebung getigert war, hatte ich immer noch kein passendes Outfit für die Hochzeit gefunden. Eine Kollegin gab mir den Tipp mit dem chinesischen Modeshop Newchic, wo sie selbst bereits mehrmals bestellte und hochzufrieden war. Gesagt, getan: Ich lud mir die App aufs iPhone und freute mich erst einmal über einen Extra-Gutschein für alle App-User. So konnte die Online Shoppingtour beginnen. Und siehe da, schon nach wenigen Klicks hatte ich mein Traumkleid gefunden. Ich entschied mich für ein Maxikleid mit einem enganliegenden Oberteil aus Spitze und einem weit schwingenden, langen Rockteil in einem wunderschönen Apricot. Es ist übrigens immer sinnvoll, chinesische Mode mindestens eine Nummer größer zu bestellen. Ich trage sonst Größe M und lag bei Newchic mit Größe L genau richtig. Anhaltspunkte bieten hier die Kundenbewertungen zu den einzelnen Artikeln, wo man herauslesen kann, ob ein Teil kleiner ausfällt oder passt wie erwartet. Fehlten jetzt nur noch die passenden Schuhe und Accessoires. Auch hier wurde ich im Newchic Onlineshop schnell fündig und bestellte eine wunderschöne Halskette sowie farblich abgestimmte Pumps. Fast vergessen: Eine Handtasche wanderte auch noch in den Warenkorb. Hier sollte es eine apricotfarbene Clutch sein, in der ich mein Geld und Papiere stilvoll während der Party aufbewahren konnte. Die Lieferung war nach rund 14 Tagen bei mir und alles passte perfekt. Die Qualität hat mich ebenfalls überzeugt. Mein Maxikleid trage ich heute noch zu feierlichen Anlässen, wo es immer wieder bewundernde Blicke auf sich zieht.