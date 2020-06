NH Hotels ist ein Angebot der NH Hotel Group, S. A. mit Hauptsitz in Madrid, Spanien. Die Hotelgruppe wurde 1978 in Navarra, Spanien, gegründet und ist eine der größten in Europa. Zum Portfolio gehören verschiedene Hotelgruppen wie NH Hotels, nhow, Tivoli, Elewana und OAKS mit Häusern in Europa, Amerika, Australien und Afrika. Rund 350 Hotels in 30 Ländern erwarten Sie, angefangen bei Cityhotels in bester Lage über Designhotels in angesagten Stadtbezirken bis hin zu Luxusresorts am Meer. Dabei richtet sich das Angebot sowohl an Business- als auch an Privatkunden, die hier wahlweise einen Aufenthalt für die Geschäftsreise oder den Urlaub buchen können.

Neben hervorragend ausgestatteten Zimmern, ausgezeichnetem Service und Best-Preis-Garantie weiß die Hotelkette zudem mit vielen weiteren Vorzügen zu überzeugen. Dazu gehört zum Beispiel das Treueprogramm NH Rewards mit Vorzugspreisen, exklusiven Rabatten und gratis Upgrades oder die mobile Reservierung mit der NH Hotels App für die komfortable Buchung und Verwaltung auf dem Smartphone oder Tablet.