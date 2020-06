Notino weitet sein Einzelhandelsnetz ständig aus. Denn das Unternehmen möchte die Leichtigkeit des Onlineshoppings mit der Qualität der persönlichen Beratung verbinden. Zudem fungieren die Offline-Stores auch als Pick Up Point, an welchem Kunden Ihre Onlinebestellungen kostenfrei abholen können. In europäischen Haupt- und Großstädten ist das Unternehmen bereits offline vertreten, Tendenz steigend. Ob sich ein Ladengeschäft in Ihrer Nähe befindet, können Sie im Onlineshop nachschauen. Einfach auf der Startseite nach unten scrollen und unter „Unsere Geschäfte und Abholstellen“ nach einer Stadt in Ihrer Nähe suchen.