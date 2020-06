Bei Obi finde ich immer das Richtige für meine Projekte

Ich liebe das Heimwerken! Ich bin passionierter Bastler, Renovierer und Ausbesserer. Es gibt in meinem Zuhause keinen einzigen Raum, in dem ich nicht irgendeine Verbesserung durchgeführt habe. Meine Frau hat es schon lange aufgegeben, sich darüber zu beschweren. Jetzt begnügt sie sich damit, ihre Augen zu verdrehen, wenn ich ihr mal wieder von einem fantastischen neuen Projekt erzähle.

Auf der anderen Seite profitiert sie durchaus von der großartigen Beleuchtung in der Küche und von meinem coolen selbstgebauten Seilzug, mit dem sie die Einkäufe ganz bequem vom Auto in den Vorratskeller transportiert. Ganz besonders stolz bin ich allerdings auf unser Gartenhaus mit integrierter Werkstatt und Grillplatz. Monatelang habe ich gewerkelt und getüftelt bis alles perfekt war. Da hat selbst meine Frau ganz verzückt geschaut.

Bei Obi gibt es alles unter einem Dach

Wann immer ich ein neues Projekt plane, schaue ich zuerst bei Obi nach. Warum? Na, weil ich dort viele Inspirationen entdecke und immer alles finde, was ich brauche. Und außerdem haben sie da richtig tolle Preise – und am Ende komme ich immer weitaus günstiger weg als ich zunächst annehme. Ob Werkzeug, Baumaterialien oder Farbe – alles gibt es in Obi in zigfacher Ausführung, sodass ich meine Ideen genau umsetzen kann. In den meisten Fällen bekomme ich die Pakete umsonst und wenn mir etwas nicht gefällt, dann tausche ich es ganz einfach um.

Richtig gut finde ich auch die vielen Projektideen, die Obi immer wieder vorstellt. Das passende Zubehör für die Umsetzung ist praktischerweise auch schon aufgelistet. Oft habe ich beim Einkaufen auch noch das Glück, einen Obi Gutschein zu finden, mit dem ich noch weniger bezahle. Ich werde auch in Zukunft immer neue Projekte umsetzen und auch in Zukunft wird Obi dabei mein Händler Nummer Eins sein.

Entdecken auch Sie, welche Projekte Sie mit Obi realisieren können und vergessen Sie beim Einkaufen Ihren Obi Gutschein nicht.