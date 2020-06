Bei office discount handelt es sich um einen der führenden Büroartikel-Versender Deutschlands. Seit 1994 können Sie hier Büromaterial in großer Auswahl und zu günstigen Discount-Preisen bestellen. Neben bekannten Markenartikeln führt office discount auch Produkte der hochwertigen Eigenmarke. Mit mehr als 60.000 Büroartikeln in der Auswahl, finden Sie auch sicherlich das Passende für sich, ob Verbrauchsmaterial, Bürotechnik oder Büromöbel. Beachten Sie dabei, dass sich das Angebot von office discount speziell an Industrie-, Handel-, Handwerk- und Dienstleistungsunternehmen sowie an Selbstständige, Freiberufler, Behörden und öffentliche Einrichtungen richtet. Gehören Sie zu dem Kundenkreis, können Sie bei Ihrem Einkauf auch zusätzlich von Preisvorteilen profitieren, wenn Sie einen unserer office-discount-Gutscheine nutzen.