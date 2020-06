Gegründet wurde OFFICE London 1981 als Shop-in-Shop-Filiale des Londoner Kaufhauses Hyper Hyper. Der Name wurde bewusst gewählt, denn OFFICE London ist eine Hommage an die Anfangszeiten des Labels, als die Produkte noch auf alten Büromöbeln ausgestellt wurden. Die Produkte von OFFICE London kamen von Anfang an so gut an, dass 1984 schon der erste eigenständige Store in der Kings Road eröffnet werden konnte. Über die Jahre hinweg folgten zahlreiche weitere britischen Filialen und schließlich expandierte die Marke 2004 auch nach Übersee. Filialen wurden u.a. in Irland, Las Vegas und New York City eröffnet. Seit 2014 gibt es OFFICE London schließlich auch in Deutschland. Der OFFICE Hauptsitz befindet sich weiterhin in London.