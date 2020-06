Kompakt, robust, stilvoll und mit einer hervorragenden Bildqualität: Olympus gehört zu den führenden Herstellern von Kameras. Takeshi Yamashita hat 1919 gemeinsam mit seinem Partner Shintaro Terada das Unternehmen gegründet. Der Markenname erinnert an einen griechischen Gott, der über allem thront. Angefangen hat die Erfolgsgeschichte nicht mit der Kamera, sondern mit Mikroskopen und Thermometern. Heute bestellen Sie im Onlineshop digitale Kameras, High-Speed-Videogeräte und digitale Diktiergeräte. In dem persönlichen Suchraster filtern Sie Ihre Anforderungen und finden so zielsicher zur passenden Kamera, mit der Sie traumhaft schöne Bilder machen. Zugleich können Sie mit den aktuellen Olympus Gutscheinen jede Menge bei der nächsten Bestellung sparen.