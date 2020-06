Oman Air ist die nationale Fluggesellschaft vom Oman, die ihren Firmensitz in Maskat hat und an dem hiesigen Flughafen ansässig ist. Als Mitglied der Arab Air Carriers Organization steuert das Flugunternehmen nationale und internationale Ziele an und hat eine Flottenstärke von aktuell 55 Fliegern. Die ersten Langstreckenflüge gingen 2007 an den Start und führten von Maskat nach London-Gatwick. Heute gehört Oman Air zu einer der wenigen örtlichen Fluggesellschaften, die uneingeschränkt in dem Flugraum von Ägypten, Saudi-Arabien und den Arabischen Emiraten fliegen dürfen. Steuern Sie eines dieser Urlaubsziele an, kommen Sie an Oman Air und den lukrativen Gutscheinen nicht vorbei.