OTTO Office ist ein Angebot der OTTO Office GmbH & Co KG mit Sitz in Hamburg. Das Unternehmen ist auf den Versandhandel von Bürobedarf, Kommunikationstechnik und Büromöbel spezialisiert und steht für eine zuverlässige und professionelle Abwicklung all Ihrer Bedürfnisse rund um das Thema Büro. Von A wie Aktenordner bis Z wie Zubehör für Drucker finden Sie hier alles, was Sie für die tägliche Arbeit benötigen. Zum Portfolio gehören außerdem ein Planungsservice für Ihre Büromöbel-Einrichtung inklusive Aufbau zum Festpreis. Dabei können Sie sich auf Top-Qualität vieler führender Hersteller verlassen und unter anderem Bürotechnik von Brother und Epson, Verbrauchsmaterial von Leitz und Stabilo oder Reinigungsutensilien von Swirl und Leifheit bestellen. Selbst an die „gute Küche“ im Büro ist mit Haushaltsgeräten, Geschirr, Gläsern sowie Gebäck, Kaffee und Getränken gedacht.

Für Gewerbe, Handel und Privat: Ihr professioneller Partner rund ums Büro

Das Angebot im OTTO Office Onlineshop richtet sich sowohl an Geschäftskunden aus den Bereichen Gewerbe, Handel, Handwerk und Industrie als auch an Privatkunden, die ihr Home Office funktional einrichten und ausstatten möchten. Bitte beachten Sie dabei, in den jeweiligen Shop zu wechseln. Für Geschäftskunden sind die Preise als Nettowarenwert, für Privatabnehmer entsprechend als Bruttowarenwert ausgewiesen. Mit seiner langjährigen Erfahrung im Versandhandel ist OTTO Office Ihr kompetenter Ansprechpartner, wenn Sie Wert auf eine reibungslose und zuverlässige Abwicklung Ihrer Bestellung legen und Bürobedarf von ausgesuchter Markenqualität zu einem fairen Preis-Leistungsverhältnis online kaufen möchten. Nutzen Sie außerdem die vielen nützlichen OTTO Office Ratgeber, etwa wenn Sie eine maßgeschneiderte Lösung für Büromöbel, eine passende Bodenschutzmatte oder Informationen zum Druckerkauf benötigen. OTTO Office liefert dabei in jedes Büro in Deutschland, wobei Sie mit Ihrer Bestellung kein Risiko eingehen. Sie haben ein 30-tägiges Rückgaberecht mit kostenlosen Retouren.