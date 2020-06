OUI.sncf ist ein Angebot der Firma OUI.sncf mit Sitz in Nanterre in Frankreich und einer der größten Tourismuskonzerne in Europa, der auf den Online-Vertrieb von Bahntickets und auf das Reiseziel Frankreich spezialisiert ist. Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen ist zudem der offizielle europäische Vertriebspartner der SNCF, der staatlichen Eisenbahngesellschaft Frankreichs und offeriert Bahnangebote, die die Züge umfassen, die innerhalb Frankreichs verkehren, darunter TGV, iDTGV und Intercités. Zum Portfolio gehören aber auch Tickets für Reisen mit den internationalen Bahnkonzernen sowie mit Fernbussen. OUI.sncf informiert Sie dabei zuverlässig mit den besten Angeboten aus der Welt des Bus- und Bahnfahrens, ermöglicht Ihnen die Online Buchung und Reservierung, wahlweise auf der Website oder per App und stellt Ihnen zudem einen Preiskalender zur Verfügung, mit dem Sie drei Monate im Voraus die günstigsten Tickets für hunderte von Verbindungen innerhalb von Europa finden können.

Urlaub in Europa: So finden Sie ein günstiges Bus- oder Bahnticket

Im ersten Schritt wählen Sie, ob Sie die Bahn oder den Bus nehmen möchten und ob Sie ein einfaches Ticket oder eine Fahrkarte für Hin- und Rückfahrt benötigen. Erfassen Sie dann Abfahrtsort, Reiseziel, Datum und die die Anzahl der Passagiere. Per Klick auf „Suchen“ erhalten Sie nun eine Liste aller verfügbaren Verbindungen und können das passende Angebot direkt online buchen. Sofern gewünscht, können Sie außerdem ein Hotel oder Mietwagen dazubuchen und/oder eine Reiseschutzversicherung abschließen. Schließen Sie dann Ihre Bestellung ab und schon steht der Vorfreude auf Ihre nächste Reise nichts mehr im Weg, sei es in die Stadt der Liebe, ins geschichtsträchtige Lyon oder nach Bordeaux, das natürlich auch mit seinem köstlichen Wein und der leckeren Küche der Region lockt. Mit dem Fernbus geht die nächste Reise zum Beispiel nach Prag, Mailand oder Amsterdam. Ob Frankreich, Italien, Österreich oder Niederlande: Mit Bus und Bahn geht es Dank OUI.sncf zum besten Preis in die schönste Urlaubsregionen und spannendsten Metropolen Europas.