Bei Outfittery handelt es sich nicht um einen gewöhnlichen Onlineshop für Herrenmode. Outfittery ist vielmehr Europas größter Personal Shopping Service für Männer. Wollen auch Sie von dem praktischen Service profitieren, füllen Sie zunächst einen Fragebogen aus, um Outfittery Informationen zu Ihrem Kleidungsstil, Ihrer Größe und Ihren Preispräferenzen zu liefern. Ihr persönlicher Stylist stellt daraufhin eine Auswahl an Kleidung für Sie zusammen, die Sie zur Anprobe nach Hause geschickt bekommen. Sie können alles in Ruhe anprobieren und sich dann sowohl für das gesamte Outfit, wie auch nur für einzelne Stücke entscheiden. Den Rest schicken Sie zurück. Schon mehr als eine Million Männer haben den Service von Outfittery schon in Anspruch genommen. Werden Sie einer davon und nutzen Sie für sich einen Outfittery-Gutschein für attraktive Preisvorteile.