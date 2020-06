Zweifelsohne machen Sie mit jedem Einkauf im Outletcity-Onlineshop ein echtes Schnäppchen. Aber warum können so hochwertige Waren so günstig verkauft werden? Bei den Kollektionen, die im Outletcenter verkauft werden, handelt es sich um Artikel, die beispielsweise aus der vergangenen Saison stammen und in den Läden nicht verkauft werden konnten. Manchmal haben die Waren auch kleine Produktionsfehler, Farbabweichungen oder Stoffunterschiede. Einige Designer produzieren aber auch extra für das Outletcenter Kollektionen, damit sie einer breiteren Kundengruppe zugänglich sind. Außerdem entfallen die Kosten für Zwischenhändler – der Preisvorteil wird direkt an den Outletcity-Kunden weitergegeben. Durch diese Kosten-Ersparnisse ist es dann sogar möglich, dass die niedrigen Preise mit einem Outletcity-Gutschein noch günstiger werden.