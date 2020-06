Gegründet wurde die Marke PANDORA 1982 von einem dänischen Goldschmied namens Per Enevoldsen und seiner Frau in Kopenhagen. Was als lokales dänisches Juweliergeschäft begann, hat sich seither zu einer international erfolgreichen Marke entwickelt. Mittlerweile gehört PANDORA zu den größten Schmuckmarken der Welt. Bei PANDORA hat man sich dabei auf das Segment des Damenschmucks spezialisiert. Es wird Schmuck kreiert, der die Persönlichkeit seiner Trägerin ausdrücken und deren Individualität unterstreichen soll. Dabei wird gleichzeitig Wert darauf gelegt, hochwertigen Echtschmuck zu erschwinglichen Preisen anzubieten. Den internationalen Durchbruch hat PANDORA vor allem dem charakteristischen Charm-Armband zu verdanken, das im Jahr 2000 auf den Markt kam. Seitdem ist die Marke auch auf Märkten in den USA, Kanada, Australien und Deutschland vertreten. In den folgenden Jahren eroberte PANDORA auch Länder wie Spanien und Großbritannien mit seinem unverwechselbaren Schmuck. Im Jahr 2006 wurde der erste PANDORA Concept-Store in Hamburg eröffnet. Die unternehmenseigenen Produktionswerkstätte von PANDORA befinden sich in Bangkok. Die Marke ist heute in mehr als 90 Ländern auf sechs Kontinenten vertreten, insgesamt werden zudem rund 7.700 Verkaufsstellen sowie mehr als 2.500 Concept-Stores geführt.