Bei Parfümerie Pieper handelt es sich um ein inhabergeführtes Familienunternehmen, dessen Erfolgsgeschichte bis ins Jahr 1931 zurückreicht. Heute betreibt Parfümerie Pieper 150 Parfümerien in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Bremen und Hamburg und bietet das breite Sortiment an 500 internationalen Marken und 48.000 Referenzen zudem auch online für jedermann an. Das alles macht die Parfümerie Pieper zur größten inhabergeführten Parfümerie Deutschlands. Dabei hat 1931 alles mit einem kleinen Seifengeschäft angefangen, das seine Pforten 1931 in Bochum eröffnete. 1936 folgten die ersten Filialen in Recklinghausen und Wanne-Eickel. Parfümerie Pieper durchlebte aber auch dunkle Zeiten. Ausbombung und Zwangsenteignung machten dem Unternehmen zu schaffen, doch durch die Neugründung der Filialen zeigte man, dass man bereit war für einen Neubeginn. Über die Jahrzehnte erweiterte sich das Geschäft und wird mittlerweile in der bereits vierten Generation geführt. 2011 konnte bereits 80-jähriges Bestehen gefeiert werden.