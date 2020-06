Passiontec hat seinen Unternehmenssitz in Lübbenau/Spreewald. Von hier aus wird der Vertrieb von Unterhaltungs-, Heim- und Garten-Produkte sowie Werkzeug abgewickelt. Passiontec ist mit eigenen Onlineshops auch in anderen europäischen Ländern vertreten, darunter Italien, Frankreich und die Niederlande. Stöbern Sie durch das Angebot aus rund 2.000 Elektronikartikeln. Ein großer Bestellvorteil bei Passiontec ist, dass das Unternehmen über ein eigenes großes Lager verfügt, so dass von Zulieferern unabhängig an die Kunden verschickt werden kann. Viele der Waren sind somit direkt verfügbar, was einen schnellen Versand gewährleistet. Überzeugen Sie sich selbst von der Markenqualität und dem hohen Maß an Kundenservice, das Passiontec schon zahlreiche positive Kundenbewertungen auf diversen Bewertungsplattformen eingebracht hat.