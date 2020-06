Die Produkte von PAUL HEWITT sind mit dem charakteristischen Anker-Symbol versehen und verbreiten so genau das maritime Gefühl, das die Kollektionen so besonders macht. Entdecken Sie die unzähligen Kombinationsmöglichkeiten, die Ihnen die Schmuckstücke von PAUL HEWITT bieten. Spüren Sie selbst diesen besonderen Charme, der von dem Schmuck von PAUL HEWITT ausgeht und der von der Liebe zum Meer und dem Gefühl von Freiheit erzählt. Die Schmuckstücke von PAUL HEWITT sind Ausdruck eines Lebensgefühls, symbolisiert durch den Anker. Dieser steht auch zugleich für die norddeutsche Herkunft des Labels und schenkt den Kollektionen so eine besondere Authentizität. Neben einem außergewöhnlichen Design, legt man bei PAUL HEWITT auch besonderen Wert auf ein Höchstmaß an Qualität. So werden u.a. kratzfestes Saphirglas und feinstes italienisches Leder verwendet. Überzeugt von der hohen Qualität, gibt PAUL HEWITT auf alle Produkte eine 24-monatige Garantie.