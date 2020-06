Die Angebote und Sparvorteile von PayPal sind vielseitig und abwechslungsreich. Abseits der klassischen Gutscheine werden Sie bei PayPal noch viele weitere Ersparnismöglichkeiten entdecken. So bietet PayPal immer wieder Sonderaktionen an, mit denen Sie beim Einkaufen in ausgesuchten Shops zusätzliche Rabatte erhalten. Da PayPal mit Tausenden von Anbietern zusammenarbeitet, können Sie sich sicherlich denken, wie groß die Vielfalt dieser Aktionen sein kann. Zudem bietet PayPal auch einen eigenen Shopping-Sektor an, in dem Sie zahlreiche Schnäppchen einkaufen und dabei unheimlich viel sparen können.

Doch das war es noch nicht. Bei PayPal werden Kunden außerdem noch spezielle eBay Gutscheine entdecken und auf diesem Online-Marktplatz von speziellen Sonderkonditionen profitieren. Zu den vielen Angeboten bei PayPal gehören auch Abonnements zu Sonderpreisen. Wenn Sie zum Beispiel Spotify abonnieren und PayPal als Zahlungsmethode hinterlegen, dann gibt es für Sie einen tollen PayPal Gutschein abzustauben. Da PayPal sich regelmäßig etwas Neues einfallen lässt, werden Ihnen die Aktionen und Sparvorteile nicht so schnell ausgehen.