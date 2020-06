Sie suchen im Pepperworld Hot Shop nach maximaler Schärfe? Dann besuchen Sie den Sale. Hier finden Sie reduzierte Ware in einer Top Qualität. Dafür sind die Chilis nur noch zu einem begrenzten Warenbestand verfügbar. Die Samen bilden eine kostengünstige Möglichkeit, zuhause die exotischen, scharfen Pflanzen anzubauen und der Küche einen feurigen Frischekick zu versetzen. Alles was Sie darüber wissen müssen, erfahren Sie auf der Webseite gratis. Da wären zum Beispiel die schmackhaften Rezepte und die Artikel der Fachredaktion.

Schauen Sie regelmäßig auf der Instagram-Seite vorbei. Hier veröffentlichen Pepperworld Hot Shop Fans Fotos und Beiträge der Pflanzen und geben praktische Tipps beim Anbau. Im Grunde genommen unterscheiden sich die Vergünstigungen im Onlineshop: Einige Ersparnisse verrechnet das System automatisch. Andere geben Sie selbst an der Kasse ein. Alternativ dazu wählen Sie die Spezialitäten und Geschenke für Freunde und Bekannte aus.

Was kostet die Chilis bei Pepperworld Hot Shop?

Wer wissen möchte, was die einzelnen Pflanzen oder Samen kosten, geht in die jeweilige Themenwelt. Es versteht sich von selbst, dass Sie vor der Saison sich in Geduld üben müssen. Die meisten Klassiker stehen aber über das ganze Jahr zur Verfügung. Rufen Sie die Spezialitäten und Geschenkideen ab. Im Onlineshop finden Sie etwas ganz Besonderes für Freunde und Bekannte, die gern scharf essen. Die bunte Welt der Selbstaufzucht steht zum günstigen Preis in einem breit gefächerten Lagerbestand zur Auswahl. Oftmals gibt es die Samen schon für ein paar Euro, die im Endeffekt zahlreiche Früchte tragen, wenn Sie der Anleitung folgen.