Nein, ein Versicherungs-Sale stellt Ihnen der Anbieter nicht zur Verfügung. Das ist auch nichts Ungewöhnliches. Denn Tierversicherungen, Sachversicherungen und Personenversicherungen werden selten in einem Ausverkauf oder in einem Outlet angeboten. Dies will nicht heißen, dass Sie von keinen Rabatten und Aktionen beim Kauf einer Hundehalterhaftpflichtversicherung, Hundekrankenversicherung oder einer Katzenkrankenversicherung einen Preisvorteil ziehen können. Schauen Sie sich in den einzelnen Themenwelten nach dem passenden Tierversicherungsschutz um und finden Sie preiswerte Versicherungsprodukte mit Sparvorteilen. Sie versichern Ihr gegen Knochenverletzungen, Vergiftungen und vieles mehr. Je nach Produkt rechnen Sie mit dem 3-fachen Gebührensatz.