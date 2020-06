Bei Pflanzen-Kölle handelt es sich um ein traditionsreiches Familienunternehmen, dessen Wurzeln bis ins Jahr 1818 zurückreichen. Pflanzen-Kölle ist auch einer Ulmer Kunst- und Handelsgärtnerei hervorgegangen. Im Jahr 1859 wurde die Augsburger Rosenspezialgärtnerei von Wilhelm Kölle sogar zum kaiserlich-königlichen Hoflieferanten berufen. Heute kann das Familienunternehmen auf eine fast 200-jährige Tradition zurückblicken. Im Sortiment finden Sie auch Pflanzen aus der eigenen Gärtnerei und Baumschule. Angeboten wird nur, was den hohen Ansprüchen von Pflanzen-Kölle gerecht wird, schließlich hat man hier genug Erfahrung um zu wissen, was anspruchsvolle Kunden erwarten. Von der Pflanzen-Kölle Gartencenter GmbH & Co. KG werden deutschlandweit 13 Gartencenter betrieben, ebenfalls zum Unternehmen gehören eine eigene Gärtnerei und Baumschule. Im Shop stehen Ihnen mehr als 40.000 Artikel zur Auswahl, ein einzigartiges Sortiment, das jeden Gartenfreund begeistern wird.