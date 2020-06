Als einer der führenden Anbieter im Bereich der Gesundheitstechnologie, ist es das Ziel von Philips, die Gesundheit der Menschen zu verbessern. Hierfür werden hochmoderne Produkte und Lösungen bereitgestellt, die Sie jederzeit begleiten, ob nun während des gesunden Lebens, aber auch im Rahmen von Prävention, Diagnostik, Therapie und häuslicher Pflege. Das 1891 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in den Niederlanden, betreibt aber eine deutsche Firmenzentrale in Hamburg. Die Erfolgsgeschichte von Philips begann dabei vor 125 Jahren mit der Fertigung von Glühlampen. Das engagierte Ziel der Unternehmensgründer Frederik und Gerard Philips war es, 1.000 Glühlampen pro Tag herzustellen. Angetrieben durch eine unerschütterliche Motivation, schaffte es Philips schon elf Jahre später, das ursprüngliche Ziel mit 3.600.000 produzierten Lampen deutlich zu übertreffen. Dadurch avancierte Philips zur zweitgrößten Glühlampen-Fabrik Europas. In den folgenden Jahrzehnten wurde das Produktangebot deutlich ausgebaut, was den Weg ebnen sollte, als weltweit agierende Firma aufzutreten. Die Forschungsarbeit wurde intensiviert und 1926 wurde in Berlin die Deutsche Philips GmbH gegründet. Philips gehört zu den Top Ten der deutschen Elektronikbranche und ist Marktführer in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und Gesundheitsvorsorge für zuhause, um nur einige der Meilensteine des Unternehmens zu nennen.