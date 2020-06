Es gibt Unternehmen, die ihre Branche revolutionieren. So auch Pimkie. Natürlich wissen wir alle, dass es Alltags-, Business- und Partybekleidung gibt. Doch was, wenn die Mode für diese drei Anlässe miteinander in neuen Kollektionen kombiniert wird. So, dass man nicht mehr wirklich sagen kann, ob man sich gerade ausgehfertig gemacht hat oder doch ins Büro zur Arbeit muss? Tatsache ist, dass die Looks, die von Pimkie kreiert werden, einfach genial sind und vor allem Spaß machen.