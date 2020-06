Jedes Jahr zu Weihnachten ist es aufs Neue schwer, für meinen Freund eine passende Überraschung zu finden. Deshalb beschloss ich im letzten Jahr, einfach mal nach kreativen Geschenkideen im Internet zu suchen. Daraufhin stieß ich nach kurzer Zeit auch schon auf den Onlineshop von Pixum, der eine Fundgrube für Geschenkinspirationen ist.

Die Auswahl an möglichen Fotogeschenken war schlicht überwältigend. Ich wusste gar nicht, dass man sein eigenes Bild auf ein Puzzle drucken lassen kann oder sogar ein eigenes Memory-Spiel gestalten kann. Selbst Tassen, Kissen und Handyhüllen standen zum Personalisieren bereit. Da war es gar nicht so einfach, sich für eines der Produkthighlights zu entscheiden.

Also überlegte ich zunächst, welche Fotos ich verwenden wollte. Die Bilder aus dem letzten Ostseeurlaub waren perfekt. Da es so viele Urlaubshighlights gab, entschied ich mich, ein Fotobuch zu gestalten. Dank der Pixum-Software war dieses auch im Handumdrehen fertig. Zusätzlich bestellte ich noch ein Foto-Mousepad mit dem Lieblingsbild von uns sowie eine Fototasse. Diese zwei Dinge könnte mein Freund mit ins Büro nehmen und so jeden Tag an die schöne Zeit im Urlaub erinnert werden. Bevor ich den Einkauf abschickte, kam ich zum Glück noch auf die Idee im Internet nach einem Pixum Gutschein zu suchen. Gleich auf der ersten Seite fand ich diesen auch und ergatterte meine Weihnachtsgeschenke sogar zum Schnäppchenpreis.

Nach nur wenigen Tagen klingelte dann auch schon der Paketbote bei mir, um mir meine Weihnachtsschätze zu übergeben. Natürlich öffnete ich gleich das Paket, um die Produkte unter die Lupe zu nehmen. Die Bildqualität überwältigte mich. So schön hätte ich mir die Fotoprodukte nie vorgestellt. An Weihnachten sorgten Sie dann auch bei meinem Freund für strahlende Augen