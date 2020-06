Playmobil übt schon seit Generationen eine ungebrochene Faszination aus. Das Spielsystem wurde 1974 erschaffen und bietet seitdem unglaublich vielfältige Spielwelten, die die Fantasie der Kinder anregen. Bei Playmobil ist alles dabei, von der Kinderklinik über den Bauernhof bis zum Piratenschiff. Mehr als stolze 3 Milliarden der kleinen Figuren wurden seither produziert und weltweit verkauft. Playmobil findet man in Kinderzimmern auf allen Kontinenten. Insgesamt gibt es rund 40 Spielewelten, die in rund 100 Ländern vertrieben werden. Jede Spielewelt ermöglicht es Kindern, in neue Rollen zu schlüpfen, ihrer Fantasie auf kreative Weise freien Lauf zu lassen und beim Aufbauen der Spiele-Sets auch noch die motorischen Fähigkeiten zu fördern. Immer neue Ideen und Ergänzungen der Sets sorgen dafür, dass es mit Playmobil nie langweilig wird. Suchen Sie sich Ihre Lieblingsfiguren aus und sparen Sie mit einem Playmobil-Gutschein.