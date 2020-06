Was ist noch besser als ein satter Rabatt? Etwas zum Nulltarif zu erhalten! Und auch das ist bei point-rouge möglich. Werfen Sie hierzu einen Blick in die Kategorie „Gratis“. Ausgewählte Artikel erhalten Sie vollkommen kostenlos als Beigabe zu Ihrer Bestellung, wenn Sie bestimmte Produkte bestellen. Zudem haben Sie im Warenkorb die Möglichkeit, Gratis-Proben auszuwählen. Nutzen Sie die Möglichkeit, kostenlos neue Produkte kennenzulernen. Ihnen wird ein kleines Sortiment an Proben zur Verfügung gestellt, aus dem Sie wählen können. Können Sie sich nicht entscheiden, wählt point-rouge für Sie aus.