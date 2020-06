Manchmal spart man mit einem Gutschein nur ein paar wenige Euro, manchmal ist es aber auch eine größere Summe. Bei posterXXl gab es im Jahr 2014 einen absoluten Top-Deal. Die Kunden konnten ein Fotobuch für einen Preis von 20,00 Euro bestellen – zuzüglich der Versandkosten in Höhe von 5,99 Euro. Ein Fotobuch mit 96 Seiten kostete damals 61,98 Euro. Damit haben alle, die sich diesen posterXXL-Gutschein gesichert haben, 35,99 Euro gespart. Diese Aktion lief in der Weihnachtszeit und wird vermutlich für sehr viele glückliche Gesichter am Weihnachtstag gesorgt haben.