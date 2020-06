Angesichts des großen und manchmal unübersichtlichen Angebots an Handytarifen und Smartphones ist Preisboerse24 die ideale Anlaufstelle für all diejenigen, die eine zuverlässigen Navigator im Preisdschungel suchen. Auch, wenn Sie Ihren Handyvertrag kündigen und einen Anbieterwechsel in die Wege leiten möchten, sind Sie im Preisboerse24-Onlineshop richtig. Sie können dabei den speziellen Kündigungsservice nutzen und Ihre Kündigung schnell und bequem über Preisboerse24 online abwickeln. Wer sich am liebsten um gar nichts kümmern möchte und außerdem so schnell wie nur möglich an sein neues Smartphone mit Tarif kommen möchte, sei auf den kostenpflichtigen VIP-Service von Preisboerse24 hingewiesen. Es erwartet Sie eine exklusive Tarifberatung durch einen persönlichen Kundenberater und eine bevorzugte Auftragsbearbeitung mit Premium-Versand. Inklusive ist außerdem die Portierung Ihrer alten Rufnummer, sofern gewünscht. Und das Beste: Ihr Anfrage ist kostenlos; erst, wenn Sie einen Vertrag abschließen, werden die Kosten für den VIP-Service fällig.