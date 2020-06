Die Suche nach dem perfekten Kleid kann nicht nur jede Menge Geld, sondern auch erheblich Nerven kosten. Gerade junge Frauen, die gerade erfolgreich das Abitur bestanden haben, wollen mit dem perfekten Abiballkleid an ihrem besonderen Tag vor den anderen Mädchen und Jungs glänzen. So unterschiedlich wie die Noten auf dem Zeugnis sind dabei natürlich auch die Geschmäcker der Absolventinnen. Gut, wenn man dann auf eine größtmögliche Auswahl an Farben und Styles zurückgreifen kann. Wichtig ist dabei, dass man den Anlass nicht aus dem Blick verliert und nicht etwa ein Kleid wählt, dass definitiv overdressed und zu sexy ist. Festlich, aber trendgemäß, jugendlich und dennoch elegant: An ein Abiballkleid werden viele Ansprüche gestellt. Vor allem aber muss sich die junge Frau in ihrem Abiballkleid wohl fühlen. Probieren Sie es einfach aus: Ein figurbetontes Ballkleid mit Spaghettiträgern, ein schimmerndes Maxikleid mit seitlichem Beinschlitz, ein plissiertes Minikleid mit Carmen-Ausschnitt oder doch eher das klassische „kleine Schwarze“.