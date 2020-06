Bereits im Jahr 1977 wurde Printus gegründet. Zunächst jedoch beschäftigte sich das Unternehmen lediglich dem Vertrieb von Kopierfolien. Ein Geschäft, das sich als sehr profitabel erwies, sodass schnell eine Belegschaft von über 1.600 Arbeitnehmern entstanden ist. Eine Entwicklung, die im Laufe der Jahre beibehalten werden konnte. So wurde aus dem ehemals kleinen Folienvertrieb einer der größten Versandhandel für Büromaterial und ähnlichem.

Das in Offenburg ansässige Unternehmen kann mit über 60.000 Artikeln, über 1 Million zufriedener Kunden und einem Jahresumsatz von rund 800 Millionen den Versand über 18 Online-Shops vornehmen. So ist es nicht verwunderlich, dass Printus 2018 den 1. Preis für Kundenzufriedenheit erhielt. Fragt man sich, was Printus so interessant für den Kunden macht, wird man feststellen, dass es nicht nur eine Philosophie ist, für den Kunden alles tun zu wollen. Egal in welcher Abteilung des Unternehmens, es geht allen Mitarbeitern um die Zufriedenheit des Kunden. Denn nur ein zufriedener Kunden kann zu einem überzeugten Dauerkunden gewonnen werden.