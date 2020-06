In den letzten Jahren hat sich viel getan in Bezug auf die Kosten für ein Girokonto. Durch das steigende Angebot an Banken ist die Konkurrenz groß. Dennoch nehmen die Kosten für das Girokonto zu. Immer mehr Anbieter berechnen nicht nur eine Kontoführungsgebühr, sondern auch Gebühren für die Durchführung von Überweisungen. Für Sie sind dies jeden Monat nicht abschätzbare Kosten. Zinsen werden dagegen kaum noch zur Verfügung gestellt. Ergänzend dazu werden Gebühren für die Kreditkarte aufgerufen, mit der Sie mehr finanzielle Flexibilität erhalten. Einer der wichtigsten Spartipps ist es daher, dass Sie ein Konto in Anspruch nehmen, bei dem Sie nicht nur keine Kontoführungsgebühren zahlen, sondern auch ein Startguthaben als Neukunde erhalten und die Kreditkarte kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen. Achten Sie zudem auf mögliche Kosten für eine weitere Kreditkarte, wenn Sie mehrere in Anspruch nehmen möchten. Hier hat die PSD Bank einen Betrag von lediglich 25 Euro jährlich festgesetzt.