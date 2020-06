1991: Die Idee für Pull and Bear wird geboren. Initiator ist dafür die Inditex-Gruppe, die sich entschieden hat, eine neue Marktsegmentierung in Angriff zu nehmen. In dieser Zeit war die Nachfrage nach Basics besonders groß. Pull and Bear sollte diese Nachfrage bedienen.

1995 – 1997: Es werden Filialen in Israel, Griechenland und auf Malta eröffnet. Die internationalen Aktivitäten von Pull and Bear steigen an.

1998: Pull and Bear bietet die erste Damenkollektion. Zudem werden sportlichere Schnitte getestet, bei denen auch technologische Gewebe eingesetzt werden.

2001: Die Linie Sickonineteen wird ins Leben gerufen und richtet sich vor allem an junge Menschen.

2013: Pull and Bear eröffnet die ersten Filialen in Deutschland.

2018: Mit der neuen Kollektion mit der Bezeichnung „Join Life“ möchte Pull and Bear darauf verweisen, dass die Produkte auf der Basis von nachhaltigen Herstellungsverfahren und Materialien entworfen und umgesetzt werden.