Die Anfänge der Marke PUMA reichen bis ins Jahr 1919 zurück. Damals gründeten die Brüder Dassler in ihrer Heimat Herzogenaurach die Gebrüder Dassler Schuhfabrik. 1924 folgte die Umsiedlung in ihre erste Fabrik. Bei den olympischen Sommerspielen in Amsterdam 1928 trugen schon die Mehrzahl der deutschen Athleten Dassler-Spikes, es folgten immer mehr Weltklasse-Athleten in Dassler-Schuhen. Das Unternehmen feierte seinen nationalen und internationalen Durchbruch. 28 Jahre nach der Gründung der Gebrüder Dassler Schuhfabrik kam es zum Streit zwischen den Brüdern, die fortan getrennte Wege gingen. Rudolf Dassler gründete daraufhin seine eigene Firma, die „Sportschuhfabrik Rudolf Dassler“, kurz RUDA.

1948 war schließlich die Marke PUMA geboren, am 1. Oktober 1948 wurde „PUMA“ beim deutschen Marken- und Patentamt eingetragen. Kurz darauf erfolgte auch die Umbenennung des Unternehmens in „PUMA Schuhfabrik Rudolf Dassler“. Trotz des kompletten Neustarts, konnte die Marke weiterhin Erfolge erzielen und wurde weiterhin von zahlreichen Sportlern getragen, u.a. von Spielern der deutschen Nationalmannschaft 1950 beim Spiel gegen die Schweiz. Was danach kam, ist Sportschuh-Geschichte. Die Marke PUMA hat Herzogenaurach zur Welthauptstadt des Sportschuhs gemacht.