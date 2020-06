Aufgepasst: Für alle Sparfüchse, die mit etwas Umsicht auf der P&O Ferries ihre Fähre buchen, gibt es eine günstige Option. Zunächst sollten Sie sich zu jeder Verbindung die aktuellen Reiseangebote ansehen. So sichern Sie sich zum Beispiel einen Frühbucherrabatt von bis zu 20 Prozent, sehr günstige Minipreise für Kurzkreuzfahrten oder Verrechnungsgutscheine und Spritkostenpauschalen. In der eigentlichen Ticketauswahl sichern Sie sich den Gutscheincode für die aktuellen Deals, um danach den Preis mit einem Sparticket noch weiter zu drücken. An dieser Stelle wird deutlich: Sparen und Verreisen kann so einfach sein.

P&O Ferries ist eines der erfahrensten Fährunternehmen, das sich auch in punkto Service auf seine Gäste einstellt. Sie können auch Ihre Vierbeiner mit an Bord nehmen, Ihr Geld in die gewünschte Währung zu einem großartigen Wechselkurs tauschen und alle Verzögerungen sowie Verschiebungen der Fährverbindungen in wenigen Klicks abrufen. Reisende, die in Ihrer Mobilität eingeschränkt sind, profitieren von dem barrierefreien Zugang der Schiffe.

Im Prinzip spielt es keine Rolle, ob Sie zu Fuß, mit dem Auto, dem Bus, dem Camper oder dem Zugreisen: P&O Ferries zeigt den schnellsten Weg zum Hafen und kümmert sich vor Ort um das Einchecken, Ihr leibliches Wohl und eine komfortable Überfahrt. Im Fahrplan finden Sie Nachtfahrtzeiten, die mitunter zu einem weitaus günstigeren Preis verfügbar sind und reichlich Zeit sparen, wenn es darum geht, effektiv und ausgeruht ans Ziel zu kommen.