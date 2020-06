Quandoo ist eine Reservierungsplattform für Restaurants. Ob Sushi in Suhl, Burger in Bamberg oder Pasta in Pisa: Mit Quandoo können Sie in Deutschland und auf der ganzen Welt schnell, bequem und kostenlos einen Tisch in einem Lokal in der Nähe reservieren. Das geht am besten mit der App, die als Ihr lokaler Restaurant-Guide fungiert. Damit Sie beim nächsten Restaurantbesuch kräftig sparen, halten wir eine Reihe an Vorteilsaktionen und Ihren gratis Quandoo-Gutschein bereit.