Teleshopping ist ein Relikt aus Zeiten, in denen das Internet noch nicht so präsent war wie heute. Das Unternehmen QVC wurde 1986 gegründet, doch die Geschichte des Teleshoppings reicht noch etwas weiter zurück. Die Ursprünge dieser Verkaufsform liegen in den USA. Eine Werbefirma hatte 1977 einen Werbeplatz im Radio gebucht, den sie später nicht mehr bezahlen konnte. Die Schulden wurden kurzerhand mit Dosenöffnern beglichen. Was sollte nun das Radio mit so vielen Dosenöffnern? Die Produkte wurden über das Radio verkauft und die Hörer konnten telefonisch bestellen; die Idee des Teleshoppings war geboren. 1982 gab es dann den ersten Homeshopping-Kanal im TV.

QVC richtet sich an Kunden 53+

Nach eigener Aussage gehört die Zielgruppe mit Menschen über 53 Jahren zur Hauptzielgruppe des Unternehmens. Danach ist auch das Sortiment ausgerichtet. Zu den am meisten verkauften Produkten gehören hochwertige Kosmetika, Goldschmuck und Küchenutensilien wie Bratpfannen und Töpfe. Perspektivisch möchte QVC auch eine jüngere Zielgruppe erreichen und das Sortiment entsprechend danach ausrichten.