Die Radisson Hotel Group ist eine international agierende Hotelkette mit Sitz im Minnetonka in den USA. Zum Unternehmen gehören die Hotelmarken Park Inn, Radisson Collection, Country Inn & Suites, Radisson, Radisson BLU, Radisson RED sowie Park Plaza, zu denen in verschiedenen Kategorien und entsprechenden Preissegmenten mehr 1.100 Häusern weltweit gehören. Damit ist die Radisson Hotel Group eine der größten Hotelketten überhaupt. Radisson Hotels finden Sie überall auf der ganzen Welt, zumeist in bester Citylage oder in der Nähe von Flughäfen, was sie zu idealen Anlaufstellen für Geschäftsreisende macht. Mit ihren zentralen Standorten sind die Hotels aber auch perfekt für alle Wochenendausflügler und Städtereisenden, die ein hervorragendes Hotel in Berlin, Paris oder London suchen. Darüber hinaus punktet die Hotelgruppe mit zahlreichen attraktiven Offerten, bei denen Sie kräftig sparen können, seien es Last Minute Angebote, spezielle Wochenendtarife oder die exklusiven Vorteile im Rahmen des Radisson Rewards Bonusprogramms.