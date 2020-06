Lange werden Sie bei Rakuten.de nicht suchen müssen, um die Payment-Methode zu entdecken, mit der Sie Ihre Bestellung bezahlen wollen. Zum Zahlungsportfolio im Shop von Rakuten.de gehören dabei PayPal, paydirekt und die Payment-Methode Barzahlen. Vielleicht ist aber auch die Zahlung via Vorkasse genau richtig für Sie. Dabei überweisen Sie die Rechnungssumme zunächst an den Händler und erst nach Geldeingang werden die Bestellungen bearbeitet. In diesem Fall müssen Sie also ein wenig länger warten, bis Ihr Paket angekommen ist.

Weiterhin sind im Shop von Rakuten.de Kreditkartenzahlungen zugelassen. Zu den akzeptierten Zahlungsanbietern gehören dabei Visa, MasterCard, American Express, Diners Club sowie Discover. Last but not least gibt es dann auch noch den Kauf auf Rechnung. Sie bekommen hier eine Zahlungsfrist von 10 Tagen und es ist eine gute Kreditwürdigkeit erforderlich.