Ravensburger ist wohl den meisten Menschen in Deutschland ein Begriff. Er steht für Gesellschaftsspiele für Groß und Klein, für Puzzle und spielerische Bildung, schlicht Dingen mit denen man sich die Zeit vertreiben kann. Doch wer weiß schon, dass die Geschichte dieses etablierten Unternehmens bereits im Jahr 1883 begann? Denn das allererste Spiel, das Ravensburger auf den Markt brachte, war “Die Reise um die Erde” im Jahr 1884! Ein historisches Jahr. Denn zu diesem Zeitpunkt wusste noch niemand, dass mit der Veröffentlichung dieses Spieles die Wissenschaft, aber auch der Zeitvertreib mit Spielen Einzug in die Wohnzimmer in aller Welt nehmen sollte. Trotz der fortschreitenden Digitalisierung hat sich das Unternehmen seinen Platz nicht nehmen lassen. Vielleicht, weil nicht nur die Kleinen den Spielen von Ravensburger verfallen sind. Denn auch die Erwachsenen können sich eine Welt ohne Ravensburger nur schwer vorstellen.

Damit jeder die Geschichte des Hauses verfolgen kann, gibt es in Ravensburg nicht nur ein Museum, sondern einen ganzen Themenpark. Auch werden jährliche Events abgehalten, um neue Spiele einem großen Publikum vorzustellen, um zu schauen, wie diese von den Spielern angenommen werden. Denn dies sind die Zeitpunkte, an denen offene Kritik geübt werden kann, damit die Spiele vor der Veröffentlichung noch verbessert / optimiert werden können. Innovation, den Sinn für das spielerische Lernen, aber auch stets das innere Kind im Vordergrund - dies sind nur einige Attribute, die ein Angestellter von Ravensburger mitbringen muss, um in diesem Unternehmen nicht nur zu arbeiten, sondern sich wirklich zu Hause fühlen kann.

Ein weiterer Vorteil, sich regelmäßig im Ravensburger Online Shop umzuschauen, sind die Neuheiten, die man im Spielzeugladen nicht so schnell erfährt wie im Internet. Alles in allem lohnt es sich, einen regelmäßigen Besuch zu tätigen, auch wenn man nichts kaufen möchte. Denn man wird immer wieder daran erinnert, dass doch irgendwie jeder von uns begeistert von Ravensburger ist, nicht wahr?