Sie kennen bestimmt die folgende Situation. Den ganzen Tag waren Sie im Büro, Sie laufen schnell zur Bahn und sind gestresst. Mit viel Glück haben Sie den letzten Sitzplatz ergattert und können zum ersten Mal nach acht Stunden eine Verschnaufpause einlegen. Dennoch möchten Sie unbedingt jetzt in einem Magazin nachlesen, was der Kollege Ihnen in der Mittagspause erzählt hat. Sie tippen auf Ihrem Handy auf die Readly-App und schon sehen Sie auf einem Blick tausende Magazine. Sie brauchen sich keine Gedanken zu machen, ob Sie das Thema nun in der App X oder in der App Y finden. Readly hat alles vereint, Sie können sich zurücklehnen, Beiträge durchlesen und entspannt in Ihren Feierabend starten. Denn auch wenn Sie in einen Tunnel fahren… Gar kein Problem, denn Readly ist auch offline verfügbar für Sie.