Wie bereits erwähnt, können Sie bei Real nicht nur im Internet einkaufen, sondern auch vor Ort in einem der Supermärkte. Rund 280 Real-Filialen gibt es bundesweit und sicherlich ist auch eine davon in Ihrer Nähe. Welche das ist, können Sie in wenigen Augenblicken selbst herausfinden. Im Onlineshop von Real finden Sie oben den Menüpunkt „Mein Markt“. Damit rufen Sie den Filialfinder von Real auf. Tragen Sie Ihre Postleitzahl bzw. den Ort ein oder lassen Sie Ihren Standort automatisch ermitteln. In wenigen Sekunden ermittelt der Finder alle Standorte in Ihrer Nähe. Klicken Sie einen der Märkte an und Sie sehen eine Fülle an Infos sowie alle aktuellen Vorteilsangebote.