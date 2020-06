Freuen Sie sich darüber und teilen Sie Ihr Glück mit anderen. Denn nicht nur kaufen, sondern auch verkaufen ist bei Rebelle möglich. Schließlich hat jeder von uns das eine oder andere tolle Designerstück, das nicht mehr passt oder tatsächlich nur für einen einzigen Tag gekauft wurde, nicht wahr? Rebelle macht es möglich, dass diese wunderbaren Kleidungsstücke neue Besitzer finden und in ihrer ganzen Pracht getragen werden können. Von Basics über Businesskleidung bis hin zu den schönsten Accessoires finden Sie alles bei Rebelle zu einem Bruchteil von dem Preis, der ursprünglich für sie verlangt wurde. Wenn das nicht ein Grund zum Jubeln ist?

Das Wort ist “Designer Second Hand Fashion”. Rebelle ist im Jahr 2013 gegründet worden und hat sich innerhalb von nur zwei Jahren zum deutschen Marktführer im Bereich der Online Second Hand Fashion empor gearbeitet. Es ist wohl nicht nötig zu betonen, dass mittlerweile europaweit agiert wird. Das engagierte Team des Unternehmens setzt sich aus mehr als 100 Mitarbeitern zusammen. Der Sitz des Main-Office befindet sich in der Hamburger Speicherstadt, einem UNESCO Weltkulturerbe. So exklusive der Sitz des Hauptbüros ist, so engagiert sind auch die Mitarbeiter, die nach dem Motto “Wir machen es jeden Tag ein bisschen besser.” agieren. Und genau dies spiegelt sich auch in allem wieder, was bei Rebelle gemacht wird. Von der Präsentation der Artikel, über den Kundenservice bis hin zu den motivierten Mitarbeitern im Lager und Versand.

Der Grund für das Engagement liegt auf der Hand: Designer Mode ist einfach fantastisch, für die meisten von uns jedoch unerschwinglich. Daher ist es bei Rebelle möglich, geprüfte Second Hand Designer Mode zu Schnäppchenpreisen zu erstehen. Geprüft, in Szene gesetzt werden sie in den Online-Shop aufgenommen und können schnell den Besitzer wechseln. Jeder Mitarbeiter kann seine Ideen einbringen, was den Arbeitsplatz “Rebelle” umso attraktiver macht.

Ob der Verkäufer den Verkauf selber übernehmen möchte oder Rebelle die ganze Arbeit überlässt, kann individuell entschieden werden. Wichtig ist dem Rebelle Team, dass diese wunderschönen Stücke nicht in Kleiderschränken versauern, sondern tatsächlich ans Tageslicht gebracht und getragen werden. Denn genau dafür wurden sie geschaffen.