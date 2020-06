Im Grunde genommen empfängt Rednux seine Besteller mit dem Versprechen, bei denen Klimaanlagen für die Selbstmontage circa 70 % zu sparen. Entscheiden Sie sich für den Aufbau durch einen Fachbetrieb, können Sie bis zu 65 % zum gewöhnlichen Kaufpreis sparen. Diese hohen Rabatte und Preisnachlässe sind bereits mit dem aktuellen Warenwert verrechnet.

Darüber hinaus können Besteller sparen, wenn Sie sich frühzeitig für die Klimaanlage entscheiden und den Kauf auf Raten bezahlen. Anders als bei zahlreichen Privatbanken und Kreditanbietern verlangt Rednux keinerlei Zinsen. So können Sie folgerichtig kalkulieren und müssen bei der nächsten Hitzewelle nicht zuhause schwitzen. Wöchentlich und monatlich gibt es die Rednux Empfehlung und mit ihr kostenlose Angebote, die zu Ihrem Zuhause passen. Viele Extras auf der Webseite sind gratis für alle Interessenten abrufbar. Nicht zu verachten ist der engagierte Kundenservice, der 24 Stunden am Tag für Besteller und Käufer da is

Wie teuer ist eine Klimaanlage bei Rednux?

Sie erhalten bundesweit einen Festpreis auf die Klimaanlagen und sind regionalen Schwankungen nicht ausgesetzt. Auch die Reaktionszeiten bei Rednux sind vertraglich fixiert. Das erhöht die Transparenz und das gewünschte Vertrauen zwischen dem Fachbetrieb und dem Kunden. Sie allein entscheiden sich für eine dezentrale oder für eine zentrale Abwicklung nach Kundenwunsch. Was bleibt sind die günstigen Preise für Klimaanlagen, die sonst deutlich teurer sind. Ein stimmiges Komplettangebot nimmt nur 3 Minuten in Anspruch und zwingt Sie nicht einmal vom Sofa hoch. Sie erledigen alle Schritte online und gehören schon bald zu einem der über 20.000 zufriedenen Kunden in ganz Deutschland.