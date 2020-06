Den Onlineshop von RedZilla gibt es nun schon seit 2011. Seitdem ermöglicht es RedZilla den Kunden, internationale Parfüm-, Make-up- und Kosmetikmarken zu erschwinglichen Preisen zu bestellen. Das Sortiment wird dabei stetig erweitert, denn die Beauty-Welt steht nie still und immer neue Produkte finden ihren Weg auf den Markt und somit auch in den Shop von RedZilla. Insgesamt umfasst das Sortiment mehr als 1.500 Artikel. Seit 2017 können Kunden zudem auch Frottierwaren aus 100 Prozent Baumwolle bestellen. Sie wollen einen Ihrer Lieben überraschen? Dann schauen Sie in der Rubrik „Geschenksets“ vorbei, wo die ein oder andere Geschenkidee auf Sie wartet.