Der reifen.com-Onlineshop ruft regelmäßig neue Vorteilsaktionen ins Leben, bei denen die Kunden richtig viel Geld sparen können. Zu den beliebtesten Aktionen der Vergangenheit gehörte beispielsweise die Kampagne, bei der Kunden für den Kauf eines Reifensatzes von einer speziellen Marke einen Tankgutschein oder einen Gutschein von Amazon dazu bekamen. Oft lohnt sich auch Schnelligkeit bei reifen.com, wenn eine Aktion beispielsweise nur für die ersten 100 Teilnehmer gültig ist.

Wie erfahre ich von den neusten Rabattaktionen?

Die derzeit gültigen Vorteilsaktionen werden Ihnen direkt auf der Startseite des Shops in einem Slider vorgestellt. Eine vollständige Übersicht über derzeit laufende Kampagnen erhalten Sie außerdem in unserer Gutscheinliste, in die wir tagesaktuell alle neuen Rabattaktionen eintragen. Hier bekommen Sie auch direkt einen reifen.com-Gutschein, den Sie auf Ihren nächsten Einkauf anrechnen können.