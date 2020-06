Zahlung

Kreditkarte

Vorabüberweisung

Lastschrift

Rechnung

PayPal

Sofortüberweisung

Versand:

Die Lieferzeit bei Reifendirekt beträgt in der Regel 1 bis 3 Werktage. Die Lieferzeit bei Kompletträdern liegt bei etwa 3 bis 5 Werktage. Ihnen stehen gleich 3 Lieferalternativen zur Auswahl. Sie können sich Ihre Bestellung direkt nach Hause oder wahlweise auch an eine Wunschadresse liefern lassen. Zudem besteht die Möglichkeit, sich den Artikel an einen Montagepartner in Ihrer Nähe schicken zu lassen. Dort kann dann direkt auch die Montage vorgenommen werden. Wenn Sie nur einen Reifen bestellen, fallen 3 Euro Versandkosten an, Motorradreifen werden versandkostenfrei ausgeliefert. Bei den Kompletträdern gelten die Preise pro Komplettrad zuzüglich Versandkosten in Höhe von 9,90 Euro pro Rad. Spezielle Versandkosten erhebt Reifendirekt für Lkw-Reifen, Motoröl und Katalysatoren. Die genauen Lieferkosten hierzu finden Sie stets auf der Produktseite.

Retoure:

Bei Reifendirekt genießen Sie ein 30-tägiges Rückgaberecht. Von dem Rückgaberecht ausgenommen sind Kompletträder. Reifen sollten in sauberem Zustand versandfertig gemacht und zu je zwei Reifen gebündelt werden. Bei Kompletträdern wird darauf hingewiesen, insbesondere auch die Front- und Rückseite mit ausreichend Pappe und Paketband zu schützen. Sie können die Transportverpackung von Reifendirekt nutzen und Reifendirekt übernimmt für Sie die Rücksendekosten. Wünschen Sie eine Retoure, wenden Sie sich zunächst an den Kundenservice. Dieser wird für Sie die Abholung der Ware arrangieren. Es werden durch die Transportunternehmen nur Artikel angenommen, die ausreichend verpackt sind. ihren nächsten Einkauf.