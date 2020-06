Sie haben sich bisher nicht mit der Investition in Immobilien befasst, weil sie keine Berührungen mit der Thematik hatten und ihnen die Anlagemöglichkeiten zu abstrakt unkompliziert erscheinen? Rendity Kurz das Ganze ab, streicht jegliche Gebühren und Laufzeiten und gewährt Renditen von bis zu 7 %. Schon ab 500 € können Sie eine attraktive Immobilienobjekte setzen und von renommierten Projektpartnern profitieren. Gerade die Digitalisierung des Immobilienmarkts hilft Ihnen dabei, ein persönliches Portfolio anzulegen und sich einen Überblick über die aktuellen Projekte zu verschaffen. So sehen Sie auf dem Portal alle Objekte unterdessen, in was sie ihr Geld anlegen. Transparenz, Rentabilität und lukrative gehören zu den Grundfesten von Rendity. Die Gutscheine steigern nochmals ihre Erträge.